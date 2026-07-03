U Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i pljuskovima

U Bosni i Hercegovini danas će u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima,piše Avaz

U ostatku dana smanje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 °C.

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