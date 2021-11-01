Fudbal

Velež doveo pojačanje u napadu: Mahir Rahimić novi igrač Rođenih

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Objavljeno prije 11 minuta

Fudbalski klub Velež Mostar predstavio je novo pojačanje uoči nastavka sezone. Dres Rođenih od danas će nositi Mahir Rahimić, mladi napadač koji je u mostarski klub stigao iz Zvijezde 09.

Rahimić je u Press Room-u stadiona “Rođeni” potpisao ugovor koji će ga za Velež vezati naredne dvije godine, uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu (2+1). Potpisivanju ugovora prisustvovao je i šef stručnog štaba Ibro Rahimić.Novi fudbaler Veleža rođen je 20. juna 2005. godine u Tuzli, a fudbalski put počeo je u Budućnosti iz Banovića. Nakon toga nastupao je za Tuzla City, dok je najveći učinak ostvario u dresu Zvijezde 09, gdje je na 42 utakmice postigao 15 pogodaka.

Posebno se ističe njegova odlična forma iz prethodnog perioda, s obzirom na to da je u posljednjoj polusezoni bio najbolji strijelac Prve lige Republike Srpske u dresu Zvijezde 09.

Rahimić je ranije nosio i dres omladinske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Veležu očekuju da će svojim kvalitetom dodatno pojačati konkurenciju u napadačkoj liniji.

Mostarski klub poželio je novom napadaču dobrodošlicu uz želju da u crvenom dresu ostvari brojne uspjehe,pišu Vijesti


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