Teškoće se završavaju za 4 kineska znaka u utorak, 14. jula, i evo šta svaki od njih napokon ispušta iz ruku

Kineski horoskop za utorak, 14. jul 2026, radi jednu stvar bez pardona: skida teret s ramena i to za četiri znaka odjednom. Stub dana je Zemljani Vol na Danu uništenja, mjesec je Drvena Ovca, a sve se odvija u godini Vatrenog Konja. Prevedeno na srpski, danas se lomi ono što ste predugo vukli.

Dan Zemljanog Vola prepoznajete po jednoj želji, da sve bude stabilno i jednostavno. Svaki potez na poslu traži konkretan ishod. U razgovoru sa prijateljima idete pravo na stvar. A pošto je i Dan uništenja, ovo je trenutak da kažete zbogom svemu što vas guši. Danas se ne isprobava, danas se rasterećuje.

Vo: prestajete da se izvinjavate za tuđe raspoloženje

Veza vam poslednjih nedelja stoji na klimavim nogama. Trudili ste se da ugasite svaku tenziju, čak i onu koju sami niste zakuvali. U utorak povlačite crtu. Ako ne možete da budete u istoj sobi bez svađe, uzimate svoje vreme i radite svoje stvari.

To nije bekstvo, to je zdrava distanca. Kačite srećne fotke koje jasno govore da život ide dalje. Vide vaše priče i osećaju da nedostajete. U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno, a vi ste sada i malo lukavi i vrlo pametni.

Zmija: poklanjate hobi koji nikad niste stigli da počnete

Nered oko kuće vam je došao do grla. Planirali ste neki ručni rad, projekat iz snova, ali negde duboko znate da se to neće desiti. Nemate vremena, a sama pomisao na to vam pravi pritisak u glavi.

Zato sve te stvari dajete prijatelju koji će ih zaista iskoristiti. Teret pada s ramena, a vi se vraćate onome u čemu ste dobri. Teška vremena? Kakva teška vremena? To su bile obaveze koje vam nikad nisu ni trebale.

Pijetao: dajete otkaz na poslu koji vas troši pre nego što izađete iz kuće

Dugo radite tamo gde vam se ništa ne sviđa. Ljudi, atmosfera, sve vas napne pre nego što obujete cipele. Utorak je, a vi već brojite do vikenda. Umesto da ostanete zaglavljeni, donosite odluku.

Danas je dan kada krećete u potragu za novim poslom. Znate da neće biti lako. Ali izbor je pao i nema nazad. Niste neodgovorni, pa nećete zalupiti vrata bez plana, već ažurirate biografiju i radite sve što treba. Vaša sreća je na pomolu.

Šta znači Dan uništenja u kineskom horoskopu za utorak

Dan uništenja je energija koja podržava zatvaranje, čišćenje i raskid sa onim što je preživelo svoju svrhu. Nije za nove početke, već za završetke koji donose olakšanje, donosi kineski horoskop za utorak.

Majmun: prvo posmatrate, pa tek onda dodirujete problem

Kad naiđu teška vremena, vi obično odmah počnete da eksperimentišete. Testirate deset stvari bez plana i tako sebi stvorite nove probleme povrh starih. Znate taj scenario napamet.

U utorak mijenjate pristup. Usporavate i posmatrate sve kao na usporenom snimku. Slušate prijatelje, čak i one nepozvane komentare koji ne govore ništa. Danas učite, i baš to vam pokazuje gde vam je sve izmaklo kontroli. Do kraja dana imate jasan plan igre, piše krstarica.

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