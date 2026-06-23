Mostar na nogama zbog Uborka, oglasio se Kordić…

Štab civilne zaštite Grada Mostara održao je u utorak sjednicu vezano za požar na odlagalištu Uborak, nakon koje je mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio kako nema mogućnosti od eksplozije metana te da se ne treba stvarati panika.

– Trenutno pokušavamo riješiti dva problema, jedan je do kraja ugasiti požar, a drugi je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru s vatrogascima utvrđeno kako je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja te je angažirana tvrtka koja će već danas krenuti s tim procesom – izjavio je Kordić.

Što se tiče odvoza komunalnog otpada, gradonačelnik je kazao kako je određena lokacija koja će se koristiti isključivo za pretovar otpada.

– Otpad se neće odlagati bilo gdje drugo u Mostaru, na nekim divljim deponijama. Lokalitet za pretovar određen je u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz „specijalki“, odnosno vozila koja prikupljaju otpad, taj otpad pretovarati u adekvatna vozila koja će onda ići na druge lokacije gdje će se taj otpad trajno odlagati – rekao je Kordić.

Gradonačelnik je potvrdio kako se o prihvatu otpada trenutno razgovara s više sanitarnih deponija na području Federacije BiH i Republike Srpske.

Također, na jutrošnjoj sjednici je donijeta odluka o angažmanu tvrtke koja će kontinuirano raditi monitoring kvalitete zraka, pogotovo u sjevernom dijelu grada.

– Kvaliteta zraka je trenutno lošija, ali ništa zabrinjavajuće za zdravlje, osim za rizične skupine koje imaju plućne ili ostale probleme. Na satnoj bazi ćemo obavještavati naše građane kakva je kvaliteta zraka. Kontaktirali smo i Federalni zavod za javno zdravstvo, koji će se također uključiti s preporukama i adekvatnim mjerama – kazao je Kordić.

Nema straha od eksplozije

Gradonačelnik je komentirao i napise pojedinih portala kako postoji mogućnost eksplozije metana da odlagalištu.

– Kontaktirali smo struku, a oni tvrde kako ne postoje rizici od eksplozije metana jer požarom uopće nije zahvaćeno staro deponijsko polje, koje bi, opet eventualno, moglo imati takve „kaverne plina“. Zapaljeno je tzv. „sedlo“, najnovija deponija u kojoj ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formirao. Ne smije se širiti panika kroz izjave ljudi koji o ovome nemaju pojma, a pogotovo ne od ljudi koji su dobrim dijelom kumovali ovoj cijeloj priči – poručio je Kordić.

Potvrdio je i kako je Grad Mostar, nakon pet godina, dobio „pravnu bitku“ s udrugama, koje su opstruirale procese na deponiji Uborak.

– Plan prilagođavanja je pravomoćan, okolišna dozvola je pravomoćna. Čekat ćemo još par dana urbanističku suglasnost i građevinsku dozvolu za izgradnju nove kasete na kojoj će se odlagati otpad. To je plan do završetka Plana prilagodbe i zatvaranja ovog lokaliteta. Udruge, koje zlonamjerno koče ovaj proces, koriste pravni sustav BiH te sve to opstruiraju zadnjih pet godina – tvrdi mostarski gradonačelnik.

On smatra da te udruge snose veliki dio krivice za trenutnu situaciju na Uborku:

– Najveći krivac su te udruge. Plan prilagodbe je dvije godine blokiran, a on je podrazumijevao zasipanje ovih ploha i zatvaranje tih lokaliteta te otvaranje nove kasete koja bi se koristila u tom prijelaznom periodu. Ono što je napravilo štetu je velika količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta zato što se netko s nama nadmudruje preko sudova i pet godina blokira proces otvaranja novog deponijskog polja koje bi služilo za adekvatno zbrinjavanje otpada i smanjilo mogućnost da se ovakav incident dogodi.

Uzroci požara – namjerno ili nenamjerno?

O uzrocima požara, po Kordićevim riječima, sada je prerano govoriti.

– Jučer sam rekao da neću špekulirati niti bih da ova situacija ide u smjeru tko je kriv i što se dogodilo, kako bi izgubili fokus od onoga što trebamo raditi, a to je prevenirati i spasiti situaciju. Županijski MUP je na terenu, istražuju uzroke požara i kad budemo imali službenu informaciju, izaći ćemo s njom – kazao je gradonačelnik Mostara.

Šteta nakon požara je višemilionska.

– Komisija će izaći na teren kad to dopuste uvjeti. Šteta je zasigurno višemilionska. Izgorjeli su vrlo vrijedni strojevi, reciklažno dvorište, izgorjeli su strojevi za razdvajanje otpada i sva tehnika kojom je upravljalo JP „Deponija“, izgorjeli su objekti. Oprema je osigurana od strane osiguravajućih kuća te su i oni obaviješteni, ali i to je proces koji ima svoju dinamiku – zaključio je mostarski gradonačelnik Mario Kordić, pišu Vijesti.

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