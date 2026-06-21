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Horoskop za 22. jun: Ljubav, novac i velike odluke pred ovim znakovima

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Objavljeno prije 1 sat

Današnji astrološki uticaji donose zanimljivu kombinaciju emocija i racionalnosti.

 Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Sunce je juče ušlo u znak Raka, otvarajući period pojačane osjetljivosti, porodičnih tema i potrebe za sigurnošću, dok se Mjesec nalazi u Vagi, naglašavajući odnose, diplomatiju i potragu za ravnotežom. Venera u Lavu podstiče samopouzdanje i ljubavne inicijative, a Mars u Biku traži strpljenje i promišljene poteze.
Ovan

Danas ćete lakše pronaći zajednički jezik sa ljudima koji su vam do juče djelovali tvrdoglavo. Na poslu se otvara prilika za kompromis koji može koristiti svima. U ljubavi izbjegavajte ishitrene reakcije.

Srećan broj: 9
Bik

Pred vama je stabilan dan pogodan za rješavanje porodičnih i stambenih pitanja. Finansijska situacija se postepeno popravlja, ali nije vrijeme za nepotrebne troškove. Partner cijeni vašu smirenost.

Srećan broj: 4
Blizanci

Komunikacija vam danas ide od ruke. Vaše ideje nailaze na podršku, a mogući su i zanimljivi razgovori koji otvaraju nova vrata. Slobodni Blizanci mogli bi upoznati osobu koja će ih zaintrigirati.

Srećan broj: 11
Rak

Počinje vaš period godine i osjećate nalet nove energije. Vrijeme je da se više posvetite sebi i planovima koje ste odlagali. Emocije su naglašene, ali vam upravo one mogu pokazati pravi put.

Srećan broj: 2
Lav

Venera u vašem znaku pojačava harizmu i privlačnost. U centru ste pažnje gdje god da se pojavite. Iskoristite dan za važne razgovore i predstavljanja svojih ideja.

Srećan broj: 1
Djevica

Danas ćete željeti da sve bude pod kontrolom, ali neke stvari će zahtijevati fleksibilnost. Ne opterećujte se sitnicama. U ljubavi je moguć iskren razgovor koji donosi olakšanje.

Srećan broj: 6
Vaga

Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i potrebu za ravnotežom. Pravi je trenutak da riješite nesporazume ili pokrenete važnu saradnju. Vaš šarm danas posebno dolazi do izražaja.

Srećan broj: 7
Škorpija

Intuicija vam je izuzetno izražena. Obratite pažnju na detalje koje drugi zanemaruju jer upravo oni mogu biti ključni za jednu poslovnu odluku. U emotivnom životu izbjegavajte ljubomoru.

Srećan broj: 8
Strijelac

Društveni život postaje dinamičniji. Moguće su zanimljive vijesti od prijatelja ili poslovnih saradnika. Dan je povoljan za planiranje putovanja i novih projekata.

Srećan broj: 3
Jarac

Poslovne obaveze traže dodatnu odgovornost, ali trud neće ostati nezapažen. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. U ljubavi budite otvoreniji prema partnerovim potrebama.

Srećan broj: 10
Vodolija

Pred vama je dan koji podstiče učenje, nove ideje i širenje vidika. Razgovor sa osobom iz drugog grada ili zemlje mogao bi vam donijeti korisne informacije.

Srećan broj: 5
Ribe

Emocije su danas duboke, ali i konstruktivne. Dobro ćete procjenjivati ljude i situacije. Moguće je rješavanje pitanja koje vas već duže vrijeme opterećuje.

Srećan broj: 12


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