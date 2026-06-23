Svaštara

Kome će utorak biti najgori dan u ovoj sedmici? Ako ste ovaj znak, danas se pripazite

8.6K  
Objavljeno prije 2 sata

Prema zvijezdama, najgori period (utorak, 23. juna) imat će znak Jarac.

 Horoskop - Shutterstock

Jarac

Jarci se suočavaju s izazovnim kvadratom Saturna i Marsa koji donosi naglo povećanje odgovornosti i neočekivane prepreke u komunikaciji s autoritetima. Energija im je blokirana, što može rezultirati osjećajem frustracije i nemoći pred birokratskim problemima koji se stalno ponavljaju.

Na radnom mjestu mogu doživjeti oštre kritike zbog sitnica, dok će kod kuće vladati hladna atmosfera zbog nerazumijevanja s ukućanima. Postoji rizik od kvara važnog uređaja ili kašnjenja bitnih informacija koje su ključne za projekt.

Zdravstveno, pad imuniteta i kronični umor mogli bi ih prisiliti na mirovanje baš kada imaju najviše posla. Bitno je da danas ne donose radikalne odluke jer im je prosudba zamagljena pesimizmom.

Napomena: Horoskopski savjeti služe isključivo za zabavu i opće informiranje. Nemojte ih shvaćati kao stručne, financijske, pravne ili zdravstvene preporuke.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh