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Koje vrste materijala su najbolje za korištenje za posteljinu

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Objavljeno prije 51 minuta

Stručnjaci za tekstil izdvojili su nekoliko vrsta materijala koji su najpogodniji za korištenje za posteljine.

 tamna posteljina - freeepik

Pamuk se izdvaja kao najčešći materijal za posteljinu, za maksimalnu udobnost i prozračnost. Nekoliko faktora mogu utjecati na osjećaj pamuka, a to su kvalitet korištenih niti, slojevitost, vrsta tkanja i obrada pamuka.

Također, pri izboru posteljine savjetuje se da pronađete informacije o održivosti brenda koji kupujete. Pojedini stručnjaci savjetuju i kupovinu posteljine s lanom.

“Kada se jednom odlučite za lan, nikad se više ne vraćate. Ovaj materijal je izuzetno prozračan”, rekao je dizajner interijera Banjo Beale.

I lan i pamuk su prirodne tkanine dobijene iz biljaka, a iako su oba materijala izdržljiva i prozračna, lan je prozračniji zahvaljujući labavijem tkanju. Osim toga, lan je posebno hipoalergen.

Uz to, posteljina od bambusa ima svilenkastu teksturu sa značajnim hipoalergenim svojstvima te učinkovito odvodi vlagu, a uz to je antibakterijska i antifungalna.

Stručnjaci ističu upotrebu potencijalno ekološki štetkih hemikalija u proizvodnom procesu. Također, posteljinu je preporučljivo prati na 40 stepeni ili na eko standardu od 30 stepeni. Savjetuje se da budete posebno oprezni s osjetljivijim tkaninama poput bambusa.


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