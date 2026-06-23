U drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom širom BiH

Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati (°C): Bjelašnica 12; Sokolac 15; Bugojno 17; Ivan Sedlo 18; Drvar, Jajce i Sarajevo 19; Zenica 20; Livno, Srebrenica i Zvornik 21; Sanski Most 22; Banja Luka, Doboj i Tuzla 23; Bihać 24; Bijeljina i Trebinje 25; Gradačac 26 i Mostar 27.

Danas prijepodne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz jači razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 28 i 34 stepena, na jugu do 37.

U Sarajevu prijepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a više oblačnosti u drugoj polovini dana kada je moguć i pljusak.Najviša dnevna temperatura zraka će biti oko 30°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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