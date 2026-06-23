Od petka voz od Sarajeva do mora: Evo koliko će koštati karta

Polazak ovog voza iz Sarajeva je u 7:15 sati, a povratak iz Ploča u 18:26 sati.

Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 KM, a cijena povratne je 48,30 KM.

“Za studente, novinare i penzionere, te grupe od šest i više putnika osigurali smo set povlastica od 30 posto. Povlasticu od 50 posto uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od četiri do 12 godina. Djeca do četiri godine voze se besplatno”, naveli su iz Željeznica FBiH.

Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta.

Naglašavaju da će zbog uvođenja ovog voza doći do pomjeranja termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu na sljedeći način: Čapljina 19:29, Žitomislići 19:41, Mostar 19:56, Drežnica Stara 20:15, Jablanica Grad 20:29, Konjic 20:45 i Hadžići 20:45.

U ostalim danima, od ponedjeljka do četvrtka, poslijepodnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u redovnom terminu u 16:42 sati.

Karte za navedenu relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online.

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