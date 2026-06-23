Osjećate li se neuobičajeno umorno? To bi moglo biti upozorenje vašeg tijela

Ako umor postaje dio vaše svakodnevice, možda je vrijeme da obratite više pažnje na signale koje vam šalje organizam.

Dijabetes je hronična bolest koja se može razvijati postepeno, mjesecima ili čak godinama, bez izraženih simptoma u početnoj fazi. Upravo zbog toga mnogi ljudi ne prepoznaju prve znakove upozorenja sve dok bolest ne uznapreduje.

Prema riječima ljekara i stručnjaka za zdravlje, među simptomima koje ljudi najčešće zanemaruju nalazi se upravo neobjašnjiv umor. Iako se često pripisuje stresu, nedostatku sna ili napornom načinu života, dugotrajna iscrpljenost može ukazivati na poremećaj nivoa šećera u krvi.

Stalna žeđ i učestalo mokrenje

Jedan od najčešćih simptoma dijabetesa jeste pojačana žeđ praćena učestalim odlascima u toalet.

Kada je nivo glukoze u krvi previsok, organizam pokušava izbaciti višak šećera putem urina. Tokom tog procesa tijelo gubi značajne količine tečnosti, što dovodi do dehidracije i pojačanog osjećaja žeđi.

Mnogi ljudi primijete da piju više vode nego inače, posebno tokom noći, ili da se bude nekoliko puta kako bi otišli u toalet. Ukoliko se ovakve promjene javljaju bez očiglednog razloga, stručnjaci savjetuju da se obavi kontrola šećera u krvi.

Zašto se javlja umor?

Kod osoba koje imaju dijabetes, ćelije ne mogu pravilno koristiti glukozu kao izvor energije. Kao rezultat toga, organizam ostaje bez potrebne energije, što dovodi do osjećaja slabosti, iscrpljenosti i nedostatka koncentracije.

Ovakav umor ne prolazi lako ni nakon odmora ili dužeg sna, što ga razlikuje od uobičajene iscrpljenosti nakon napornog dana.

Simptomi koje ne treba zanemariti

Pored umora, žeđi i učestalog mokrenja, dijabetes može biti praćen i drugim simptomima kao što su:

– zamagljen vid,

– pojačan osjećaj gladi,

– neobjašnjiv gubitak tjelesne težine,

– sporo zarastanje rana,

– učestale infekcije,

– trnci ili utrnulost u šakama i stopalima.

Iako pojedinačni simptomi ne moraju nužno značiti da imate dijabetes, njihova kombinacija predstavlja dovoljan razlog za posjetu ljekaru.

Rana dijagnoza može spriječiti komplikacije

Stručnjaci upozoravaju da neliječeni dijabetes može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija koje pogađaju srce, krvne sudove, bubrege, oči i nervni sistem.

Zbog toga je važno reagovati na vrijeme i ne zanemarivati promjene koje tijelo šalje kao upozorenje. Jednostavna analiza krvi često je dovoljna da otkrije postoji li problem s regulacijom šećera i omogući pravovremeno liječenje.

Ako već neko vrijeme osjećate neobjašnjiv umor, stalnu žeđ ili primjećujete učestalije mokrenje, razgovor s ljekarom mogao bi biti prvi korak ka očuvanju vašeg zdravlja, prenosi Klix.

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