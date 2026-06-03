Crna hronika

Pao s krova kuće u Banjoj Luci, teško povrijedio kičmu

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Objavljeno prije 27 minuta

Muškarac M.T. (35) teško je povrijeđen jutros nakon pada s krova porodične kuće u jednom prigradskom naselju u Banjoj Luci.

Muškarac M.T. (35) teško je povrijeđen jutros nakon pada s krova porodične kuće u jednom prigradskom naselju u Banjoj Luci.

Nesreća se dogodila dok je obavljao popravke na krovu. Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici policije i ekipa Službe hitne pomoći, navode Nezavisne novine.

Povrijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu, a prema nezvaničnim informacijama povrijedio je kičmu.

Do nesreće je došlo kada su mu se u jednom trenutku izmakle merdevine, usljed čega je izgubio ravnotežu i pao s visine.

Više informacija o njegovom zdravstvenom stanju očekuje se nakon detaljnih ljekarskih pregleda, pišu Vijesti.ba.


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