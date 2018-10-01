Crna hronika

Čudna nesreća u Zenici: Auto bez vozača pokosio četiri osobe

Objavljeno prije 1 sat

Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 20:30 sati dogodila na raskrsnici ulica Aleja šehida i Derviša Imamovića u zeničkom naselju Crkvice.

Prema informacijama iz MUP-a ZDK, vozilo koje se nalazilo bez vozača iz za sada neutvrđenih razloga pokrenulo se te na trotoaru udarilo dvije žene i dvoje maloljetne djece.

Na mjesto nesreće brzo su stigli policijski službenici i ekipe Hitne pomoći, koje su povrijeđene osobe prevezle u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Stepen njihovig povreda još nije službeno potvrđen, a policija je obavila uviđaj i očekuje se da u javnost uskoro izađe sa više informacija o okolnostima ove nesvakidašnje nesreće, pišu Vijesti.ba

(24sata.info)


