In memoriam: Šemsudin Zlatko Serdarević – Odlazak neumornog čuvara mostarske baštine

Rođen 24. februara 1948. godine u staroj mostarskoj porodici, Serdarević je cijeli svoj život posvetio očuvanju identiteta, kulture i kolektivnog sjećanja Mostara. Kroz svoj dugogodišnji novinarski i publicistički rad ostavio je neizbrisiv trag, bilježeći priče o ljudima, mahalama, umjetnicima i događajima koji su obilježili historiju grada.Kao novinar i publicista iza sebe je ostavio hiljade tekstova, reportaža i zapisa, kao i više značajnih publikacija koje danas predstavljaju važnu građu za istraživanje historije Mostara i Hercegovine. Posebno je bio prepoznatljiv po radu na ratnom studiju Mostar, RTV Mostar, “Mostarskom jutru” i “Slobodi”, te u časopisu Most, ali i po svom predanom radu na očuvanju arhivske građe i dokumentovanju ratnih i poratnih zbivanja u gradu.

Njegova privatna arhiva, koju je nedavno povjerio Centar za mir i multietničku saradnju, ostaje kao vrijedno svjedočanstvo jednog vremena i trajni podsjetnik na njegovu posvećenost Mostaru.

Odlaskom Zlatka Serdarevića Mostar je izgubio jednog od svojih najprepoznatljivijih hroničara i čuvara urbanog duha grada.

Zlatko Serdarević biće sahranjen na Grdskomgroblju Sutina, u četvrtak, 14. maja 2026. godine u 17 sati.

