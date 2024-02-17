NBA košarkaš (29) koji je preminuo, prije samo mjesec dana uhapšen je zbog trgovine drogom

Smrt Brendona Klarka (Brandon Clarke), košarkaša koji je preminuo u 29. godini života, potresla je sportsku javnost, a američki mediji sada otkrivaju i nove detalje iz njegovog privatnog života.

Tragična vijest stigla je samo mjesec nakon njegovog hapšenja u Arkanzasu zbog ozbiljnih optužbi povezanih s drogom.

Klark, kojeg su mnogi smatrali velikim talentom, pronađen je mrtav pod okolnostima koje još nisu u potpunosti razjašnjene.

Teške optužbe

Prema navodima američkih medija, on je prije tačno mjesec bio učesnik incidenta u okrugu Kros u Arkanzasu, gdje je uhapšen nakon policijske potjere.

Navodno je tokom bijega vozio velikom brzinom i ugrožavao druge učesnike u saobraćaju nepropisnim preticanjem.

Nakon što ga je policija zaustavila, suočio se s optužbama za trgovinu narkoticima, posjedovanje droge i bježanje od policije vozilom.

Slučaj je u početku bio obavijen velom tajne jer je u zvaničnom zapisniku navedeno da se nalazi pod “CID holdom”, što znači da je predmet vodilo Odjeljenje za kriminalističke istrage,piše Avaz

To je, prema pisanju medija, ukazivalo da je protiv njega vođena šira istraga, a ne samo postupak zbog saobraćajnog prekršaja.

Pušten uz kauciju

Klark je pušten uz kauciju dan nakon hapšenja, ali su problemi u kojima se našao, kako navode američki mediji, očigledno postajali sve ozbiljniji.

Tokom karijere nastupao je za poznate američke koledže poput Virdžinija Teka i LSU-a, a igrao je i u NBA G-ligi. Mnogi su mu predviđali veliku karijeru, ali su povrede i problemi van terena ostavili ozbiljan trag.

Facebook komentari