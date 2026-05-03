Pucnjava u Tuzli: Jedna osoba ubijena!

Objavljeno prije 60 minuta

U Tuzli je došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Prema prvim informacijama, do upotrebe automatskog oružja došlo je oko 22:45 sati. Iz policije su kratko potvrdili da je jedna osoba ubijena, dok se o identitetu žrtve i motivima napada za sada ne iznose detalji.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici policije koji vrše uviđaj, a područje je osigurano. Građanima se savjetuje oprez, s obzirom na to da je, prema nezvaničnim informacijama, napadač još uvijek u bjekstvu i naoružan,pišu Vijesti

Više informacija o okolnostima ovog događaja očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnih saopštenja nadležnih institucija.

Nezvanično saznajemo da je brat ubio brata.


