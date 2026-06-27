Egipat prvi put u historiji u nokaut fazi, Iranci čekaju rasplet

Belgija je u posljednjem kolu pokazala svu svoju snagu i sa velikih 5:1 savladala Novi Zeland.

Pogotke za Belgijance postizali su De Bruyne, Lukaku, Saelemaekers po jednom te Trossard dva puta.

Počasni pogodak za Novi Zeland postigao je Just kojem je ovo njegov treći gol na SP-u.U drugom susretu posljednjeg kola Egipat i Iran odigrali su 1:1 nakon velike drame, što je najviše odgovaralo Egipćanima,piše Vijesti

Saber je u petoj pogodio za vodstvo Egipta, ali već u 11. je Iran imao sjajnu šansu za 1:1, no Taremi je promašio penal, da bi četiri minute kasnije Rezaeian pogodio za konačnih 1:1.

Faraoni su grupnu fazu završili sa pet bodova i kao drugoplasirana reprezentacija izborili plasman u šesnaestinu finala. Njihov naredni rival bit će AUstralija.

Iran je, s druge strane, ostao na tri boda i sada mora čekati rasplet u ostalim grupama kako bi saznao hoće li se kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija domoći nokaut faze.

Prema većini projekcija, imaju solidne šanse da se plasiraju dalje.

Belgija će u šesnaestini finala igrati protiv jedne od najbolje trećeplasiranih reprezentacija, dok Egipat čeka drugoplasirani tim iz grupe H.

Facebook komentari