Zbog vrućina ugašena klima u sjedištu EK, osim na spratovima gdje su šefovi

Zaposlenici koji rade u zgradi Berlaymont u podne su primili SMS poruku: BERL – HITNO – Zbog ekstremnih vremenskih uslova, klimatizacijski sistem od 1. do 7. sprata prisilno se isključuje do kraja dana.

U zgradi od trinaest spratova nalaze se uredi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, njenih 26 komesara te oko 3.000 zaposlenika. Belgiju i veći dio Evrope protekle sedmice pogodio je toplotni val s rekordno visokim temperaturama, piše Politico.

Kao u feudalizmu

Odluka je izazvala nezadovoljstvo dijela osoblja jer su gornji spratovi, gdje su smješteni uredi komesara i predsjednice von der Leyen, zadržali klimatizaciju. Ovo je kao u feudalizmu, rekao je u petak za Politico jedan zvaničnik Komisije s donjih spratova, pod uslovom anonimnosti. Drugi zvaničnik se usaglasio da je to sramota. Treći zaposlenik koji radi na osmom spratu rekao je da je čak i uz uključenu klimatizaciju temperatura u uredu iznosila 25,7 stepeni.

Ranije smjernice i širi problem

Komisija je ranije ove sedmice izdala smjernice za svoje osoblje, preporučujući izbjegavanje izlazaka tokom najtoplijeg dijela dana, redovno pijenje vode i raniji početak radnog dana.

Taj savjet je, međutim, razljutio dio osoblja koje radi u zgradama bez ikakve klimatizacije, poput onih iz Generalne direkcije za poljoprivredu (DG AGRI), navodi se u internoj komunikaciji u koju je Politico imao uvid,pišu Vijesti

Toplotni val ponovo je pokrenuo raspravu o nedostatku klimatizacije u domovima i uredima širom Evrope, gdje tek petina domaćinstava ima klima-uređaj. U Belgiji petina vozova nema klimatizaciju, zbog čega je nacionalna željeznička kompanija bila primorana otkazati brojne linije u vrijeme najvećih gužvi.

Problemi i u Evropskom parlamentu

S problemima se ove sedmice suočio i Evropski parlament, gdje je došlo do prekida u snabdijevanju električnom energijom zbog povećane potrošnje uzrokovane pojačanim radom sistema za hlađenje.

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