Misteriozna zubna bolest napada milione djece

Na njihovom mjestu rastu žućkasto-smeđi, krhki zubi – na veliko iznenađenje svih. Ovo je stomatološko stanje hipomineralizacije molara i sjekutića (MIH), stanje koje je gotovo jednako uobičajeno kao i karijes, iako se o njemu malo zna izvan stomatologije – a čak i tada se često može pogrešno dijagnosticirati.

MIH utiče na to kako se određeni zubi odraslih formiraju u ranom djetinjstvu. Nije uzrokovano nedostatkom pranja zuba, šećerom ili lošim stomatološkim navikama, već nečim što remeti formiranje zubne cakline prije nego što zubi uopće niknu, piše Videnskab.dk.

Kako prenose mediji, ovo stanje pogađa 28% djece u Skandinaviji i jedno je od najraširenijih stomatoloških stanja. Studije pokazuju da je vrlo čest širom Evrope, dok se čini da predstavlja manji problem u Africi i Aziji.

Istraživači još uvijek pokušavaju shvatiti zašto je to slučaj, iako se sumnja da je to uglavnom zbog razlika u dijagnozi i izvještavanju, zajedno s prevalencijom bolesti u ranom djetinjstvu i genetskim faktorima.

Trenutno, MIH je još uvijek svojevrsna zagonetka za stomatologiju. Zna se da pogađa značajan broj djece i da može trajno oslabiti i promijeniti boju njihovih zuba u odrasloj dobi.

Ali ne razumije se u potpunosti zašto se kod nekih djece javlja, a kod drugih ne. Ono što je, međutim, jasno je da je češća nego što mnogi ljudi misle, prenosi Conversation UK.

Zubna caklina je tanki vanjski sloj naših zuba i najtvrđi materijal u tijelu. Ali kod djece s MIH-om, razvoj zubne cakline je poremećen, što je ostavlja s manje minerala,pišu Vijesti

Ovaj poremećaj se javlja rano u djetetovom životu, dok se zubi formiraju unutar vilice. Obično se to dešava od rođenja do otprilike druge godine života.

Kao rezultat toga, zubi izgledaju drugačije i mogu se lakše slomiti.

Najčešće je zahvaćena caklina na prvim stalnim molarima, takozvanim šestogodišnjim molarima, i prednjim zubima.

Pored vidljivih znakova, djeca mogu izbjegavati pranje zuba jer ih boli – i mogu otkriti da hladna i vruća hrana ili pića uzrokuju osjetljivost zuba.

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