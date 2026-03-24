Po 200 KM pomoći za februar i mart: Evo koji zaposlenici i u kojem dijelu BIH će dobiti ovu pomoć

Objavljeno prije 16 minuta

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je donijela odluku kojom odobrava novčanu pomoć zaposlenicima svih budžetskih korisnika za 2026. godinu.

Ovom odlukom je predviđena isplata dodatnih sredstava za februar i mart.

Prema dokumentu koji je objavljen u Službenim novinama HNK, svim zaposlenicima budžetskih korisnika, kao i asistentima u nastavi se odobrava novčana pomoć u iznosu od 200 KM po zaposleniku za februar, a isti iznos je propisan i za mart što ukupno iznosi 400 KM.

Pravo na pomoć imaju svi koji imaju zasnovan radni odnos u navedenim mjesecima. Ako zaposlenik ima radni odnos s više poslodavaca, pravo na isplatu ostvaruje samo kod jednog.

Isplata će biti izvršena na tekuće račune zaposlenika, a sredstva su osigurana u Budžetu HNK za 2026. godinu.

Za provedbu odluke su zaduženi rukovoditelji budžetskih korisnika i Ministarstvo finansija.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja.


