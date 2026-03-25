MUP HNK se oglasio o pljački u Zaliku…

Policija traga za nepoznatim počiniocem koji je u utorak navečer, uz prijetnju vatrenim oružjem, pokušao izvršiti razbojništvo u trgovini u mostarskom naselju Zalik, pri čemu je došlo i do pucnjave iz automatske puške.

Policijskoj upravi Mostar u utorak, 24. marta, oko 19.20 sati prijavljeno je da je u jednoj trgovini u Zaliku došlo do upotrebe vatrenog oružja te su na mjesto događaja odmah upućene policijske patrole, saopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova HNK.

Po izjavi djelatnice, u objekt je ušla nepoznata muška osoba naoružana automatskom puškom i tražila novac pri čemu je došlo do naguravanja između počinioca i djelatnice trgovine, nakon čega dolazi do pucnja iz vatrenog oružja-puške.

Nakon događaja počinilac se udaljio s lica mjesta, a policijski službenici poduzimaju sve potrebne mjere i radnje na pronalasku istog.

O svemu je upoznat dežurni tužilac, pod čijim nadzorom je izvršen uviđaj, pišu Vijesti.

