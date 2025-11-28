Heroj zgrade: Muškarac iz BiH spasio komšiju od gušenja

Državljanin Bosne i Hercegovine brzom reakcijom uspio je da spasi svog komšiju koji je zaspao nakon što je ostavio da mu se grije hrana na šporetu.

Ko zna kako bi se ovaj incident završio da 59-godišnji muškarac iz BiH nije čuo alarm koji je aktivirao detektor dima. Sve se desilo u austrijskom Sankt Antonu am Arlbergu, a požar je izbjegnut u posljednjem trenutku.

Prema policijskom izvještaju, 38-godišnjak je stigao kući oko pola tri, u stanju teške alkoholisanosti i odlučio je da podgrije hranu. Međutim, kada je legao na sofu u dnevnoj sobi, zaspao je. Nije se probudio čak ni kada je hrana na šporetu bila toliko izgorjela da je dim aktivirao detektor dima. Tu je priskočio u pomoć 59-godišnji državljanin BiH, koji je čuo alarm i ušao u otključani stan komšije da provjeri šta se dešava. Pronašao je komšiju u dubokom snu, probudio ga i pozvao hitne službe.

Ovaj 38-godišnjak je prevezen u bolnicu u Camsu zbog problema nastalih udisanjem dima, piše press.

