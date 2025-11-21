Tuga u Srebreniku: Građani se opraštaju od mladog policajca Kenana Djedovića (27) koji je pronađen mrtav u autu

Kako je Klix.ba ranije objavio, beživotno tijelo muške osobe danas je pronađeno u parkiranom automobilu u centru Srebrenika, a prvobitne nezvanične informacije su ukazivale na to da je riječ o policijskom službeniku.

Naknadno su indicije potvrđene, uz utvrđivanje identiteta, a riječ je o 27-godišnjem Kenanu Djedoviću.

Osim brojnih građana, smrt ovog mladića iznenadila je i pripadnike OFK Gradina, čiji je Djedović bio dugogodišnji član.

“Naš Kenan Djedović je prošao sve omladinske selekcije našeg pogona OFK Gradina Srebrenik te jedno vrijeme igrao i seniorskom timu, kao i nekoliko klubova na prostoru našeg grada. Kolektiv našeg kluba izražava iskreno saučešće porodici našeg Kenana Djedovića, a njemu da Allah podari vječni dzennet i rahmet! El Fatiha”, kazali su iz OFK Gradina.

Uzrok smrti još uvijek zvanično nije utvrđen, a uviđaj su na mjestu događaja obavili službenici OKP PU Srebrenik, u prisustvu kantonalnog tužioca.

