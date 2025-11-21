Crna hronika

Dvojica mladića silovali dječaka u Tuzli

107.8K  
Objavljeno prije 2 sata

Tuzlu potresa još jedan stravičan slučaj. Prema saznanjima „Avaza“, dvojica mladića su seksualno iskoristili maloljetnog dječaka.

 Policija FBiH - Depo.ba

O ovom slučaju jučer se pričalo tuzlanskom čaršijom. O ovom slučaju su upoznati i pripadnici MUP-a TK.

Ovo je još jedan u nizu slučajeva koji se u posljednje vrijeme dogodio na području Tuzlanskog kantona, piše Avaz.


