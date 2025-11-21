Dvojica mladića silovali dječaka u Tuzli

O ovom slučaju jučer se pričalo tuzlanskom čaršijom. O ovom slučaju su upoznati i pripadnici MUP-a TK.
Ovo je još jedan u nizu slučajeva koji se u posljednje vrijeme dogodio na području Tuzlanskog kantona, piše Avaz.
Tuzlu potresa još jedan stravičan slučaj. Prema saznanjima „Avaza“, dvojica mladića su seksualno iskoristili maloljetnog dječaka.
