Majka Alejne E. za čije ubistvo terete državljanina BiH: Ubio ju je jer imala dečka

U Višem sudu u Štutgartu u ponedjeljak se nastavlja suđenje u slučaju ubistva 25-godišnje studentkinje Alejne E. (25), koja je u januaru pronađena mrtva u svom stanu u Štutgartu.

Za njeno ubistvo tereti se 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, a suđenju prisustvuje i rodbina ubijene studentkinje.

Naime, ova mlada žena pronađena mrtva u svom stanu, u januaru ove godine. Kako se tada saznalo, riječ je o 25-godišnjoj Njemici turskog porijekla, Alejni E., koja je tek nekoliko mjeseci ranije prešla na Univerzitet u Štutgartu u okviru studija za nastavničku profesiju. Studirala je germanistiku i filozofiju, a nakon završenog osnovnog studija planirala je master. Do toga, međutim, nikada nije došlo.

U ponedjeljak, 24. novembra, zakazan je nastavak suđenja za ovaj brutalni zločin u istočnom dijelu Štutgarta. Ženske organizacije najavile su demonstracije i pomen za Alejnu pod sloganom: „Zaustavimo femicid – protiv nasilja nad ženama! Ako nam uzmete jednu, odgovaramo sve.“

Tužilaštvo u Štutgartu podiglo je optužnicu protiv 33-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje za ubistvo. On je, prema navodima, 10. januara 2025. sačekao studentkinju ispred njenog stana i iznenada je usmrtio sa više uboda nožem u predjelu lica i vrata. Kao oružje korišćen je kuhinjski nož koji je donio na mesto zločina.

Posebno tragično je to što su se osumnjičeni i žrtva poznavali tek površno – iz teretane u kojoj su oboje trenirali. Njena majka je tokom suđenja ispričala da je njena ćerka osjećala nelagodu zbog jednog člana teretane, koji ju je često posmatrao i uznemiravao.

Alejna je bila sportski aktivna i, prema porodici, veoma energična. Upravo u teretani, gdje je često boravila, susrela je čovjeka koji će kasnije postati njen ubica.

Majka je pred sudom navela da je Alejna oko Nove godine upoznala svog dečka, s kojim je počela da izlazi. Tužilaštvo vjeruje da je osumnjičeni djelovao iz „patološke ljubomore“. Neposredno prije ubistva, Alejna je u teretanu došla sa drugim muškarcem, što je, prema istražiteljima, moglo biti okidač za zločin.

U početku, policija državljanina BiH nije smatrala osumnjičenim – on je bio samo dio šireg kruga poznanika žrtve i isprva je saslušan kao svjedok. Međutim, njegove kontradiktorne izjave izazvale su sumnju i dovele do toga da postane glavni osumnjičeni.

Još ranije su njemački mediji prenijeli da je osumnjičeni u vrijeme ubistva bio nezaposlen. Navodno je odrastao u Darmštatu, ali je posljednjih pet godina živio u Štutgartu. Nikada nije bio osuđivan niti ima dosije u policiji.

Inače, svjedoci koji su imali prilike da vide odnos osumnjičenog i žrtve u teretani izjavili su da je on bio veoma napadan. Navodno je stalno tokom treninga tražio priliku i izgovor da popriča sa Alejnom. Prema riječima svjedoka, svi su primijetili da joj je bilo veoma neprijatno.

Trenutno se 33-godišnjak nalazi u istražnom zatvoru, a suđenje se nastavlja, piše press.

Facebook komentari