BBC: Jedanaest poginulo u požaru u domu za starije osobe u Bosni

Požar je izbio u utorak navečer u objektu za penzionere u gradu Tuzli, na sedmom spratu, ubrzo nakon 20:45 po lokalnom vremenu.

Oko 20 osoba je prebačeno u medicinski centar na liječenje, uključujući vatrogasce, policajce, medicinsko osoblje, zaposlene i stanovnike doma, rekla je policijska portparolka.

Iako uzrok požara nije odmah bio poznat, premijer Nermin Nikšić nazvao je to “katastrofom ogromnih razmjera”.

Zvaničnici su rekli da će se puna istraga provesti čim za to budu stvoreni sigurni uvjeti.

Stanovnica doma za starije osobe, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da ju je probudio “pucketajući zvuk”.

“Gledala sam kroz prozor i vidjela kako goreći materijal pada. Pobjegla sam u hodnik. Na gornjim spratovima su osobe prikovane za krevet,” rekla je za javni emiter BHRT.

Video snimci sa mjesta događaja prikazivali su plamen koji izbija iz prozora gornjeg sprata doma za starije osobe.

Rukovodilac doma, Mirsad Bakalović, rekao je da poznaje sve koji su bili zahvaćeni požarom, te da je nakon svega što je vidio odlučio podnijeti ostavku.

Predsjedavajući tročlanog Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, uputio je saučešće porodicama žrtava i povrijeđenima.

Prema riječima portparola Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nekoliko pacijenata se liječi od trovanja ugljen-monoksidom, a troje ih je na intenzivnoj njezi, prenijeli su lokalni mediji, prenosi Novi.

