Crna hronika

Preminuo bh. trener Mladen Žižović, srušio se pored klupe

12.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Šef struke Radničkog 1923, bosanskohercegovački trener Mladen Žižović, preminuo je tokom utakmice u Lučanima.

Novopridošli trener Kragujevčana odjednom se srušio pokraj klupe sredinom prvog poluvremena utakmice protiv domaće Mladosti.

Srce nije izdržao, svega 20 minuta kasnije stigla je tužna vijest.ntervenisala je doktorska ekipa i poslije dužeg prekida, Žižović je kolima hitne pomoći prebačen u zdravstveni centar. Fudbaleri obje ekipe, u nevjerici, hvatali su se za glave, ali je poslije kraćeg vremena, ipak, trener Radničkog 1923 došao do vazduha,pišu Vijesti

Na nosilima je prebačen u sanitetsko vozilo.

Kasnije je stigla vijest da je Žižović preminuo…

Strateg iz Rogatice imao je 44 godine. Prije odlaska u Srbiju, u BiH je vodio Radnik, Zrinjski, Slobodu i Borac.

Borac je predvodio do najboljeg rezultata na eurosceni, do osmine finala Konferencijske lige.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh