Preminuo bh. trener Mladen Žižović, srušio se pored klupe

Novopridošli trener Kragujevčana odjednom se srušio pokraj klupe sredinom prvog poluvremena utakmice protiv domaće Mladosti.

Srce nije izdržao, svega 20 minuta kasnije stigla je tužna vijest.ntervenisala je doktorska ekipa i poslije dužeg prekida, Žižović je kolima hitne pomoći prebačen u zdravstveni centar. Fudbaleri obje ekipe, u nevjerici, hvatali su se za glave, ali je poslije kraćeg vremena, ipak, trener Radničkog 1923 došao do vazduha,pišu Vijesti

Na nosilima je prebačen u sanitetsko vozilo.

Kasnije je stigla vijest da je Žižović preminuo…

Strateg iz Rogatice imao je 44 godine. Prije odlaska u Srbiju, u BiH je vodio Radnik, Zrinjski, Slobodu i Borac.

Borac je predvodio do najboljeg rezultata na eurosceni, do osmine finala Konferencijske lige.

