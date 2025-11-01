Crna hronika

Teška nesreća kod Bihaća: Poginuo poznati biznismen

Objavljeno prije 17 minuta

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mjestu nesreće

U mjestu Dubovsko kod Bihaća danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nažalost, život izgubio motociklista iz Cazina.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mjestu nesreće. Na teren su odmah izašle ekipe policije i Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, život nastradalog nije bilo moguće spasiti.

U ovoj tragičnoj nesreći život izgubio Senad Ikanović, poznati cazinski privrednik i vlasnik salona namještaja “Ikanović”, nezvanično saznaje portal Dijasporainfo.

Uzroci nesreće biće poznati nakon što se završi uviđaj i prikupe sve relevantne informacije.


