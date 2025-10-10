Crna hronika

Preminuo producent Damir Ibrahimović, suprug Jasmile Žbanić

Objavljeno prije 1 sat

Muž proslavljene bh. rediteljice Jasmile Žbanić, Damir Ibrahimović preminuo je sinoć u Sarajevu.

Muž proslavljene bh. rediteljice Jasmile Žbanić, Damir Ibrahimović preminuo je sinoć u Sarajevu.

Ibrahimović je bio poznati producent koji je zajedno s našom rediteljicom imao produkcijsku kuću “Deblokada”.

Damir Ibrahimović je rođen 18. jula 1965. godine, u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Obnašao je funkciju direktora Udruženja umjetnika “Deblokada”, a bio je producent i režiser raznih dugometražnih i kratkometražnih filmova.

Preminuo je u 60. godini života, a iza sebe je pored supruge, ostavio kćerku Zoe, pišu Vijesti.ba.


