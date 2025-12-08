Tajland napao Kambodžu…

Tajland je pokrenuo zračne napade duž sporne granice s Kambodžom, saopćila je tajlandska vojska, nakon što su se obje zemlje međusobno optužile za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao američki predsjednik Trump.

Najmanje jedan tajlandski vojnik je ubijen, a četiri su ranjena u novim sukobima koji su izbili oko dva područja u najistočnijoj pokrajini Ubon Ratchathani, izjavila je tajlandska vojska nakon što su se njezine jedinice našle pod kambodžanskom vatrom.

“Tajlandska strana sada je počela koristiti avione za napad na vojne ciljeve u nekoliko područja”, navodi se u izjavi.

Kambodžansko ministarstvo odbrane izjavilo je da je tajlandska vojska pokrenula napade u zoru na njezine snage na dvije lokacije, nakon višednevnih provokativnih akcija, te dodalo da kambodžanske jedinice nisu uzvratile.

Granični spor prerastao je u petodnevni rat u julu, prije sporazuma o prekidu vatre koji su posredovali malezijski premijer Anwar Ibrahim i predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je također svjedočio potpisivanju proširenog mirovnog sporazuma između dviju zemalja u Kuala Lumpuru u oktobru.

Najmanje 48 ljudi je ubijeno, a procjenjuje se da je 300.000 privremeno raseljeno tokom sukoba u julu, pri čemu su susjedi razmjenjivali rakete i tešku topničku vatru.

No nakon eksplozije nagazne mine prošlog mjeseca u kojoj je osakaćen jedan od njihovih vojnika, Tajland je objavio da zaustavlja provedbu sporazuma o prekidu vatre s Kambodžom.

U Tajlandu se evakuiše više od 385.000 civila u četiri pogranična okruga, a više od 35.000 već je smješteno u privremenim skloništima, izjavila je tajlandska vojska, javlja Hina.

Tajland i Kambodža više od stoljeća osporavaju si suverenitet na neoznačenim tačkama duž kopnene granice duge 817 kilometara koju je prvi put mapirala Francuska 1907. godine kada je vladala Kambodžom kao kolonijom, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari