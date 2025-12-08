Nurkićev Jazz deklasiran u Oklahomi, Garza bez prilike u pobjedi Bostona

Košarkaši Oklahoma City Thundera stigli su do omjera 23-1, upisavši 15. uzastopnu pobjedu, a nakon šo su sinoć savladali Utah Jazz sa 131:101, pišu Vijesti.

Chet Holmgren i Jalen Williams su ubacili po 25 poena.Holmgren je dodao devet skokova, a Williams osam asistencija. Aaron Wiggins postigao je 19 poena, dok je Branden Carlson utakmicu završio sa sezonskim rekordom od 13 poena.

Kyle Filipkowski je predvodio Jazz sa 21 poenom i 10 skokova. Walter Clayton Jr. i Taylor Hendricks dodali su po 20 poena, a Clayton je upisao i devet asistencija.

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić postigao je sedam poena i osam skokova za dvadeset minuta igre.

Obje ekipe nastupile su bez svojih najboljih strijelaca. Zvijezda Thundera Shai Gilgeous-Alexander pauzirao je zbog burzitisa lijevog lakta, dok je Lauri Markkanen propustio meč zbog bolesti.

Oklahoma City je ubacio 45 poena u prvoj dionici i već tada je bilo jasno da gosti nemaju šta tražiti u ovom meču. Oklahoma City je zadržala dvocifrenu prednost tokom preostala tri perioda, u jednom trenutku vodeći i sa 42 poena razlike

Jaylen Brown je postigao 30 poena, Derrick White ubacio je 27 uz 14 poena u prvoj četvrtini, a Boston Celticsi u gostima su savladali Toronto Raptorse sa 121:113, za petu uzastopnu pobjedu i sedmu u posljednjih osam susreta. Celticsi su uspjeli zadržati pobjedu nakon što su u drugom poluvremenu ispustili prednost od 23 poena.

Payton Pritchard je dodao 15 poena, Anfernee Simons 12, dok bh. košarkaš Luka Garza nije dobio priliku u ovom meču. Neemias Queta upisao je double-double učinak sa 11 poena i 11 skokova.

Brandon Ingram je ubacio 30 poena, Scottie Barnes 18 uz 11 skokova, ali Toronto je upisao treći poraz zaredom, sva tri na domaćem terenu.

Boston je vodio 87:64 nakon Pritchardove trojke nešto više od tri minute igre u trećoj četvrtini. Toronto je uzvratio serijom 34:10 u narednih deset minuta i prvi put na utakmici poveo nakon polaganja Jamala Sheada na 10:39 prije kraja.

Uslijedile su dvije vezane trojke Whitea i Pritcharda, koje su pretvorile zaostatak od tri poena u vodstvo Bostona, a Celticsi nakon toga više nisu ispustili prednost.

– rezultati:

New York Knicks – Orlando Magic 106:100

Toronto Raptors – Boston Celtics 113:121

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 106:115

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 119:96

Chicago Bulls – Golden State Warriors 91:123

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 108:112

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 101:131

Facebook komentari