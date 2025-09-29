Preminuo novinar Slobodan Vasković

Istaknuti banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u Beogradu u 63. godini.

Tužnu vijest objavila je porodica na Vaskovićevoj službenoj stranici.

– Dragi naš Slobo napustio nas je i prešao na Drugu Stranu, boreći se do kraja. Detalje iz biografije su mu godinama pisali drugi, a za nas je bio i zauvijek ostaće najbolji sin, muž, otac, deda, brat, stric, ujak… – napisali su članovi porodice.

Slobodan Vasković je rođen 16. novembra 1962. godine u Sarajevu. Živio je i radio u Banjaluci, piše Fena.

