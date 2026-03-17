Doktor upozorio: Većina nas pogrešno nanosi parfem i nesvjesno naudi sebi

Vjerovatno je to nešto o čemu mnogi ljudi ne razmišljaju – ali mogu nenamjerno i nesvjesno sebi nauditi.

Ne kupujte parfem od prodavača koji prodaju kopije poznatih marki čiji tačan sastav nije poznat. Stručnjak dr. Matteo Bassetti upozorava da prskanje parfema direktno na vrat, iako mnogi ljudi to rade, može oštetiti štitnu žlijezdu i poremetiti njenu funkciju, što može imati posljedice na metabolizam. Preporučuje nanošenje parfema na zglobove, unutrašnju stranu laktova ili na odjeću, gdje je zdravstveni rizik mnogo manji.

Zašto parfem može biti opasan?

Na direktno pitanje: “Je li zdravo nanositi parfem direktno na vrat?”, odgovor dr. Bassettija, direktora Klinike za infektivne bolesti u bolnici San Martino u Genovi, bio je jasan:

“Ne, nije zdravo. Parfem na vratu može biti štetniji nego što mislite, budući da se područje nanošenja nalazi direktno iznad štitne žlijezde, vitalne žlijezde koja reguliše metabolizam, energiju, tjelesnu temperaturu i hormonsku ravnotežu. Osim toga, koža na vratu je tanka, osjetljiva i ima malo lojnih žlijezda, pa je manje zaštićena”, kaže doktor.

A šta je sa naukom?

Studija, objavljena u časopisu Environmental Health Insights, istakla je prisustvo endokrinih disruptora u mirisnim proizvodima, poput sintetičkih mošusa i derivata ftalata. “To su supstance koje dugoročno mogu promijeniti hormonsku funkciju kada se apsorbuju kroz kožu ili udišu”, kaže dr. Bassetti.

Prema riječima specijaliste za infektivne bolesti, vrat je također važan centar za limfnu drenažu, jer sadrži važne limfne čvorove i limfne sudove koji filtriraju toksine i podržavaju funkcionisanje imunološkog sistema. Problem je što je koža na ovom dijelu tijela tanka i osjetljiva, te nema dovoljno lojnih žlijezda koje bi je zaštitile od potencijalnih negativnih utjecaja.

Pored endokrinih disruptora, i druge potencijalno štetne supstance mogu imati negativan uticaj. Jedan primjer je alkohol, zbog čega dr. Bassetti preporučuje odabir proizvoda bez alkohola. Alkohol može isušiti kožu, čineći je osjetljivijom, posebno kada se više puta nanosi na isto područje.

Ovaj problem se uglavnom odnosi na proizvode za koje ne postoji dovoljna garancija kvaliteta. To jest, ne na parfeme certificiranog kvaliteta, već na one kupljene putem interneta ili od nepouzdanih preprodavača koji prodaju kopije poznatih marki čiji tačan sastav nije poznat, naglašava dr. Bassetti.

I drugi sastojci su važni

Alkohol se također može miješati s drugim supstancama koje mogu izazvati negativne reakcije, kao što su neka eterična ulja. Iako su prirodna, poput bergamota ili gorke narandže, mogu biti fotosenzibilizirajuća. To znači da mogu uzrokovati probleme kada su izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti. Rizici uključuju kožne reakcije, čak i teške, koje mogu uzrokovati trajne mrlje i upale. Vrat je posebno osjetljiv zbog svog položaja i osjetljivosti.

Ko je najviše izložen riziku od ovoga?

Svi su potencijalno u riziku, ali neki ljudi su podložniji posljedicama, poput osoba s dermatitisom ili bolestima štitne žlijezde. Potencijalni rizici visoke izloženosti mogu biti ozbiljni, uključujući dermatitis, astmu, pa čak i neke vrste raka, zaključuje dr. Bassetti i još jednom poziva korisnike parfema na oprez, posebno kada su u pitanju proizvodi čiji kvalitet nije provjeren.

Facebook komentari