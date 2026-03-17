Cijene goriva u FBiH rastu: Nove cijene na pumpama – 2,47 KM za benzin, 3,02 KM za dizel

Prema navodima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 na današnji dan iznosi 2.47 KM po litru, a dizela 3,02 KM.

Od ukupnog broja OPC i OPM obrazaca (obavještenja o promjeni cijena i marži) koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u periodu od 28. februara do 16. marta ove godine, 4262 OPC i OPM obrazaca odnosi se na dizel, dok se njih 1699 odnosi na premium bezolovni benzin 95.

Iz Federalnog ministarstva trgovine napominju kako je u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene Odluke vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ona na snazi, naveli su iz Ministarstva te dodali kako svi tržišni inspektori s područja Federacije BiH imaju pristup zaprimljenim podacima u Federalno ministarstvo trgovine.

Kako su istakli, fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena.

Napominju i kako je u cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine još u junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom “FMT FBiH oil info”.

Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.

Aplikacija također korisnicima pruža mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama što uveliko doprinosi njihovom lakšem otklanjanju, naglašavaju iz Ministarstva.

