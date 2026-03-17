Pozitivni nitriti u urinu: Važan znak infekcije mokraćnih puteva koji ne treba ignorisati

Prisustvo nitrita u urinu, poznato kao nitriturija, obično znači da se u mokraćnom sistemu dešava infekcija. U normalnim okolnostima urin sadrži nitrate koje unosimo hranom, naročito povrćem poput špinata, celera i mrkve. Ti spojevi su bezopasni, ali kada bakterije dospiju u mokraćne puteve, one nitrate pretvaraju u nitrite – i upravo to je znak infekcije.

Najčešći uzrok i simptomi

Nisu sve bakterije sposobne za ovu pretvorbu, ali one koje jesu najčešći su uzročnici infekcija. Najčešća je bakterija Escherichia coli, odgovorna za oko 80 posto slučajeva. Osim nje, infekcije mogu izazvati i bakterije poput Klebsiella, Proteus i Enterobacter.

Važno je znati da negativan nalaz nitrita ne isključuje infekciju, jer neke bakterije ne proizvode nitrite. Zato ljekari uvijek gledaju kompletnu analizu urina i simptome.

Najčešći simptomi uključuju:

bol i peckanje pri mokrenju

učestalu potrebu za mokrenjem

izlučivanje male količine urina

zamućen ili neugodno mirisan urin

bol u donjem dijelu stomaka

Kod starijih osoba simptomi mogu biti blaži i nejasni, poput umora ili zbunjenosti.

Kako se postavlja dijagnoza

Dijagnoza se najčešće postavlja pomoću test-trakice koja se uranja u uzorak urina, a rezultat se dobija vrlo brzo.

Međutim, test ima ograničenja. Lažno negativan nalaz može se pojaviti ako urin nije dovoljno dugo bio u mokraćnom mjehuru, jer bakterijama treba nekoliko sati da proizvedu nitrite. Zato se često preporučuje analiza prvog jutarnjeg urina.

Ljekari dodatno provjeravaju i leukocite (bijela krvna zrnca), čije povećanje potvrđuje infekciju.

Kada je nalaz posebno važan

Infekcije mokraćnih puteva češće su kod žena, ali postoje grupe kod kojih je posebno važno praćenje:

trudnice

osobe sa oslabljenim imunitetom

pacijenti s hroničnim bolestima

Kod trudnica čak i infekcija bez simptoma može izazvati komplikacije, zbog čega su redovne kontrole obavezne.

Liječenje i oporavak

Ako se potvrdi bakterijska infekcija, terapija se zasniva na antibioticima. Ljekar može odmah propisati terapiju ili tražiti urinokulturu kako bi se tačno utvrdila vrsta bakterije i odgovarajući lijek.

Važno je terapiju uzeti do kraja, čak i ako simptomi nestanu ranije.

Kada nema simptoma i kada hitno reagovati

Ponekad osoba ima pozitivan nalaz nitrita bez simptoma – stanje poznato kao asimptomatska bakteriurija. U većini slučajeva ne zahtijeva liječenje, osim kod trudnica i pacijenata koji idu na operacije mokraćnog sistema.

Ipak, neliječena infekcija može se proširiti na bubrege i izazvati ozbiljno stanje.

Hitno se javite ljekaru ako imate:

visoku temperaturu i groznicu

bol u leđima ili sa strane

mučninu i povraćanje

Ovi simptomi mogu ukazivati na upalu bubrega, koja zahtijeva brzu medicinsku pomoć.

Facebook komentari