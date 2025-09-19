POTRESNE RIJEČI SUPRUGA Faris se oprostio od Adne Rovčanin-Omerbegović: Živote moj, znam da ćemo se kad-tad sresti opet…

Među njima je posebno dirljiv oproštaj njenog supruga Farisa, koji je javno podijelio bol zbog gubitka voljene žene svega dva dana nakon njihovog vjenčanja.

„Živote moj, najveća moja ljubavi. Neka ti dragi Allah podari lijepi Džennet. U mom srcu si zauvijek i nikad te neću zaboraviti, a znam da ćemo se kad-tad sresti opet. U mojim si mislima i dovama. Hvala za najveću ljubav koju jedna žena može pružiti. Voli te muž“, napisao je Faris.

Adna i Faris vjenčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom sarajevskom hotelu na Ilidži. Samo dan kasnije Adni je iznenada pozlilo, a u ponedjeljak, 15. septembra, preselila je na Ahiret, ostavivši porodicu, prijatelje i pratitelje u nevjerici, prenosi Ekskluziva.

