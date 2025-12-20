Duge kolone putničkih vozila na ulazu u BiH na graničnim prijelazima

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području: Bihaća, Bosanskog Petrovca, Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Orašja, Zenice, Doboja, Matuzića, Mostara, Čapljine, Neuma, Livna, Kupresa, Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Grahova, Jajca, Komara, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Viteza, Makljena, Konjica i Sarajeva. Apelujemo na vozače da voze opreznije i da se pridržavaju saobraćajnih propisa, poručuju iz BIHAMK-a.

Radovi na putevima

Za danas je najavljen početak radova na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega će se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraćati jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti Buna-Stolac, u naselju Hodbina izvode se sanacioni radovi zbog čega se svakog dana (osim nedjelje) u vremenu od 07:30 do 16 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Počitelj-Bijača. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Olovo-Semizovac, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, poručuju iz BIHAMK-a.

