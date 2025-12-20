Američki državni sekretar: Odnosi SAD-a i Evrope u opasnosti

Rubio je na konferenciji za novinare govorio i o Gazi, Hamasu, pregovorima o miru u Ukrajini i situaciji s Venezuelom.

– Odnos s Evropom temelji se na činjenici da dijelimo zajedničku kulturu, civilizaciju, zajedničko iskustvo, vrijednosti i načela o stvarima poput ljudskih prava, slobode, nezavisnosti i demokratije, rekao je Rubio.

– Ako se sve to ukine, jer iz bilo kojeg razloga prestane biti prioritet, mislim da dugoročno i u širem smislu to opterećuje i ugrožava naš savez. U tom slučaju imate samo čisti odbrambeni sporazum. To je sve što imate, dodao je.

U svojoj novoj strategiji nacionalne sigurnosti administracija predsjednika Donalda Trumpa procijenila je političku klimu u EU-u kao prijetnju američkim interesima, kritizirajući navodne demokratske deficite i ograničenja slobode izražavanja.

SAD očekuje stabilizacijske snage u Gazi i razoružavanje Hamasa

U Gazi neće biti mira sve dok se Hamas ne razoruža, izjavio je na konferenciji za novinare u Washingtonu američki državni sekretar Marco Rubio.

– Ako se Hamas ikada nađe u poziciji da prijeti ili napada Izrael, neće biti mira. Nikoga nećete uvjeriti da ulaže novac u Gazu ako misle da će za dvije ili tri godine izbiti novi rat. Zato je razoružavanje toliko važno, naglašava američki državni sekretar.

Osim toga, uvjeren je da će više zemalja htjeti učestvovati u stabilizacijskim snagama koje bi trebale učvrstiti krhko primirje u Gazi.

– Zaista sam uvjeren da su zemlje koje su prihvatljive svim stranama spremne obavezati se i biti dio ove stabilizacijske snage, rekao je.

Rubio se osvrnuo i na razgovore predstavnika Izraela i Libanona održane u petak te očekuje da će razgovori dovesti do snažne libanonske vlade i razoružavanja Hezbollaha.

– Nadamo se da će razgovori između libanonskih vlasti i Izraelaca stvoriti obrise i put naprijed koji će spriječiti daljnje sukobe, rekao je američki državni sekretar.

O Venezueli: Nema straha od eskalacije s Rusijom

Kada je riječ o Venezueli, Rubio je kazao da SAD nije zabrinut da bi moglo doći do eskalacije s Rusijom, dodajući da je Washington i očekivao da će Moskva pružiti retoričku podršku predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru.

Trumpova administracija poslala je hiljade vojnika u regiju, zajedno s nosačem aviona, ratnim brodovima i borbenim avionima.

– Oduvijek smo očekivali da će pružiti retoričku podršku Madurinu režimu… to nije faktor u tome kako gledamo na cijelu ovu stvar, rekao je Rubio.

O pregovorima s Ukrajinom

Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da se u mirovnim pregovorima o Ukrajini nikome ne nameće sporazum te da ni Ukrajina ni Rusija ne mogu biti prisiljene na dogovor.

Istakao je da je u pregovorima ostvaren napredak, ali da predstoji još mnogo posla jer su najteža pitanja uvijek ona koja se rješavaju posljednja.

Rubio je dodao i da bi se mogao pridružiti razgovorima s ukrajinskom delegacijom u Miamiju.

Facebook komentari