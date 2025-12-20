Brad Pitt dobio veliku bitku protiv Angeline Jolie

Sudac je sada presudio u korist glumca, zbog čega Angelina mora predati privatne e-mailove i poruke vezane uz prodaju svojeg dijela vinograda – koji su kupili dok su bili u braku. Kako izvor tvrdi za Page Six, e-mailovi će “dokazati da je Jolie od početka bila neiskrena oko svojih stvarnih namjera prilikom prodaje svojeg udjela” vinograda.

Angelina ima 45 dana da preda zatražene komunikacije. Nakon nove presude oglasio se glumičin advokat Paul Murphy te rekao da su “razočarani sudskim tumačenjem kalifornijskog zakona”. “Sudska presuda krši taj zakon, potkopava temeljno pravo gospođe Jolie na pošteno suđenje i predstavlja još jednu manifestaciju višegodišnjih napora gospodina Pitta da je uznemirava i kontroliše. Žalit ćemo se”, rekao je.

Nedavni zahtjev kojim je Pitt tražio da Jolie preda svoje komunikacije dio je njegove tužbe u kojoj je tvrdio da je glumica ilegalno prodala svoj dio vinograda kompaniji Stoli Group 2021. godine. U februaru je tvrdio da su se on i Angelina dogovorili da neće prodavati svoje udjele bez međusobnog dogovora. Bivši par, koji je bio u braku od 2014. do 2019., navodno je planirao odgojiti djecu na imanju u Francuskoj te izgraditi porodični posao, prenosi Jutarnji list.

U oktobru je zatražio da Jolie preda svoje komunikacije sa svojim poslovnim menadžerom, Terryjem Birdom, Chloe Dalton i Arminkom Helić, svojim publicistima i finansijskim savjetnicima. U dokumentima je Pitt tvrdio da je njegova bivša komunicirala s Birdom o svojem privatnom i profesionalnom životu, uključujući i sudske sporove.

“Jolie je priznala da joj je Bird pomogao identifikovati dodatne probleme o kojima treba potražiti savjet. Ono što Jolie ovdje opisuje jesu sesije razmjene ideja između osoba koje nisu advokati. Činjenica da su te sesije razmjene ideja možda uslijedile ili prethodile savjetu advokata o istoj temi ili srodnoj temi ne štiti ih od otkrivanja”, pisalo je u dokumentima. Pitt navodno vjeruje i da je komunikacija između Jolie i Birda, vezana uz “uslove prodaje” Stoli Group, “ključna transakcija o kojoj se raspravlja u sporu”.

“Jolie je poslala samo jedan interni e-mail koji čak spominje uslove prodaje koji su u centru ovog slučaja”, dodao je glumac.

Jolie je prethodno insistirala da ne mora predati e-mailove i druge poruke jer uključuju njezinu raspravu o pravnim pitanjima s drugima. Glumica je optužila Pitta za “napad na povlaštenu komunikaciju njegove klijentice s njezinim advokatima”. “Ovo još jednom potvrđuje da je ova tužba manifestacija dugogodišnjih napora gospodina Pitta da uznemirava i kontroliše Angelinu”, rekao je ranije Angelinin advokat.

