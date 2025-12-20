Njemački sud osudio muškarca koji je godinama drogirao, silovao i snimao suprugu

Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti i poređenja s poznatim suđenjem Dominiqueu Pelicotu u Francuskoj.

Fernando P., školski domar iz zapadne Njemačke, osuđen je u petak pred sudom u Aachenu na osam godina i šest mjeseci zatvora. Sud je naveo da postoji mogućnost žalbe u roku od sedam dana, prenosi CNN.

Prema presudi, optuženi je u najmanje 34 slučaja grubo povrijedio pravo na privatnost i lični integritet svoje supruge, pri čemu su četiri slučaja okvalifikovana kao teško silovanje uz nanošenje teških tjelesnih povreda. Osim toga, osuđen je i za tešku seksualnu prinudu i seksualno zlostavljanje.

„Optuženi je više puta potajno drogirao i seksualno zlostavljao svoju suprugu u njihovom bračnom domu. Sve je snimao i dijelio snimke s drugim korisnicima putem grupnih chatova i internet platformi“, saopćio je sud.

Zločini su, prema utvrđenim činjenicama, počinjeni u periodu između 2018. i 2024. godine, iako je tužilaštvo navodilo da je zlostavljanje trajalo gotovo 15 godina. Po pojedinim tačkama optužnice Fernando P. je oslobođen, ali sud nije objavio detalje,pišu Vijesti

Presuda dolazi tačno godinu dana nakon što je Francuz Dominique Pelicot osuđen zbog višegodišnjeg organizovanja silovanja svoje supruge, u kojem su učestvovale desetine muškaraca. Taj slučaj šokirao je svijet i pokrenuo širu društvenu raspravu o rodno zasnovanom nasilju.

„Vrlo značajan slučaj“

Aktivisti ističu da je ovo prvi slučaj ovakve vrste u Njemačkoj. Organizacija Nur Ja Heisst Ja („Samo da znači da“) upozorava na pravne praznine u njemačkom zakonodavstvu, posebno u vezi s definicijom pristanka na seksualni odnos.

„Ovaj slučaj pokazuje gdje sistem zakazuje, naročito kada su žrtve drogirane i fizički nesposobne da kažu ‘ne’“, izjavila je za CNN aktivistkinja Jill S., koja je tražila anonimnost zbog prijetnji na internetu.

U Njemačkoj se silovanje i dalje u velikoj mjeri tumači kroz princip „ne znači ne“, što, prema aktivistima, stavlja teret dokazivanja na žrtve. Oni traže uvođenje modela „da znači da“, gdje je eksplicitni pristanak nužan.

Dodatni problem, upozoravaju, jeste činjenica da je posjedovanje snimaka silovanja u Njemačkoj trenutno legalno, što organizacije za zaštitu žrtava pokušavaju promijeniti kroz političke inicijative.

„Online univerzitet nasilja“

Slične zabrinutosti dijele i zakonodavci u Francuskoj. Francuska zastupnica Sandrine Josso, koja je sama podnijela prijavu zbog navodnog trovanja drogom na jednoj zabavi 2023. godine, smatra da zakoni ne prate realnost digitalnog doba.

„Internet je omogućio stvaranje zajednica koje razmjenjuju savjete i metode zlostavljanja. To je pravi ‘online univerzitet nasilja’“, rekla je Josso.

I u slučaju Pelicota i u slučaju Fernanda P., zlostavljanje je bilo snimano i dijeljeno online, što dodatno otežava borbu protiv seksualnog nasilja.

„Ovi muškarci su se osjećali potpuno sigurno – ostavljali su hiljade snimaka na računarima, dijelili ih bez straha od posljedica“, rekla je Jill S.

Ona se nada da će ova presuda poslati jasnu poruku i dovesti do strožih zakona i većeg broja osuđujućih presuda u budućnosti.

