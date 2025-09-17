Crna hronika

Tragedija u Brčkom: Otac automobilom udario sina dok je vozio u rikverc, dječak preminuo u bolnici

Objavljeno prije 6 minuta

 fena

U naselju Cerik nadomak Brčkog jutros se dogodila tragedija, kada je muškarac vozeći automobil u rikverc udario svog 16-mjesečnog sina. Nažalost, dječak je nedugo nakon toga preminuo u bolnici..

Glasnogovornica Policije Brčko distrikta Dževida Hukičević je za Klix.ba potvrdila da su njihovi službenici jutros oko 10:08 sati iz Medicinskog centra Bijela obavješteni da je otac dovezao dijete u teškom stanju te da vrše reanimaciju.

“Odmah nakon prijave, policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti vezano za utvrđivanje svih okolnosti pod kojima se navedeni događaj desio. U ovom trenutku vam ne možemo saopćiti više detalja”, kazala nam je Hukičević.

Nažalost, dječak nije uspio preživjeti.


