Novi detalji tragične smrti bebe: Majka je skrivala trudnoću?

Tragična smrt bebe u Rogotinu šokirala je dolinu Neretve. Tišina i nevjerica zavladali su ovim mjestom nakon što je otkrivena smrt tek rođene bebe. Prema neslužbenim informacijama, mlada majka, koja već ima dvoje djece od šest i tri godine, trudnoću je skrivala od okoline. Porod se, kako se doznaje, dogodio kod kuće, piše Slobodna Dalmacija

Stanovnici ovog neretvanskog mjesta ostali su duboko potreseni tragedijom. Kažu da je majka poznata po brižnoj skrbi za svoju djecu, zbog čega vijest o smrti novorođenčeta izaziva još veće zaprepaštenje. Živjela je u roditeljskoj kući kao samohrana majka.

– Nismo ni slutili… uvijek se lijepo brinula o svojoj djeci, rekla je jedna susjeda, koju su sinoć iznenadila policijska vozila u mjestu.

– Ako je rodila kod kuće možda je nešto krenulo po zlu – dodaje.

– Ovo je strašno, ne znam što da kažem – dodaje drugi mještanin, vidno potresen.

Prema riječima mještana, majka bebe bila je zaposlena i s njom nikada nije bilo problema u komunikaciji ni u izvršavanju zadataka.

– Tiha, pristojna, radila svoj posao, kažu nam u Rogotinu.

Slučaj istražuje policija, a rezultati istrage trebali bi rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Facebook komentari