-Nema druge zemlje koja je više ulagala u BiH i podršku Oružanim snagama BiH od SAD-a i moja zemlja je ponosna na to. Danas mi je zadovoljstvo objaviti da ove godine Sjedinjene Države izdvajaju dodatnih 17 miliona dolara za podršku Oružanim snagama BiH, poručio je u video-poruci Michael J. Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

There is no other country more invested in BiH and in supporting the Armed Forces of BiH than the U.S., and my country is proud of that. Today, I am pleased to announce that this year the United States is committing an additional $17 million to support the Armed Forces of BiH. pic.twitter.com/r5jPNjmaaw

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) December 1, 2022