U 2025. od gladi u svijetu patilo oko 266 miliona ljudi

Prošle je godine čak 266 miliona ljudi u 47 zemalja bilo je u riziku od akutne nesigurnosti zbog opskrbe hranom.

Prema najnovijem izvještaju GNAFC-a akutnom nesigurnoćšu opskrbe hranom nesrazmjerno je pogođeno deset zemalja, među kojima su Afganistan, Sudan i Jemen, prenosi Hina.

Općenito se akutna nesigurnost opskrbe hranom u posljednjih deset godina, prema GNAFC-ovu izvještaju udvostručila, a razmjeri gladi globalno ostaju alarmantno visoki.

Lani glad proglašena u pojasu Gaze i u SudanuU izvještaju se ističe da je 2025., prvi put u historiji, proglašena glad na dva mjesta – u dijelovima Pojasa Gaze i u dijelovima Sudana,piše Vijesti

Razmatrajući perspektivu za tekuću godinu, mreža GNAFC predviđa sumornu sliku.

Aktuelni sukobi, klimatske promjene i globalna ekonomska neizvjesnost vjerovatno će situaciju u brojnim državama održati na kritičnom nivou ili je čak pogoršati, kaže se u izvještaju.

Situaciju bi znatno u određenim zemljama i regijama dodatno mogla pogoršati eskalacija sukoba na Bliskom istoku, ali mreža tvrdi da je još prerano za precizne procjene.

Njemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj GNAFC-u se pridružilo početkom godine.

U odgovoru na izvještaj, Niels Annen, državni sekretar u ministarstvu pozvao je na snažnu, kolektivnu i koordiniranu akciju.

