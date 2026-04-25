OVAN

Dnevni horoskop za 25. april 2026. godine kaže da danas ulazite u fazu u kojoj vam je važnije da završite započeto nego da otvarate nove priče. Na poslu imate priliku da ispravite jednu staru odluku ili propust. U ljubavi se javlja potreba da jasno pokažete šta osećate, čak i ako to nosi rizik od konflikta. Moguća nesanica.BIK

Danas može da vas obraduje mali finansijski dobitak, popust, pogodnost ili zahvalnost klijenta koja vam potvrđuje da ste na dobrom putu. U emotivnom odnosu cenite tišinu i prisustvo više od velikih reči. Na poslu neko primećuje vaš trud i korektnost čak i ako to ne kaže naglas. Prijaće vam mirniji tempo i kvalitetni obroci.

BLIZANCI

Danas se situacije odvijaju brže nego što očekujete, pa ćete morati da donesete brze odluke, što vam, zapravo, prilično prija. Na poslu možete da dobijete informaciju koja menja vaše planove, ali otvara i novu mogućnost. U ljubavi jača potreba za mentalnom stimulacijom, razgovor vam je važniji od svega. Pazite da se ne preopteretite obavezama.

RAK

Danas imate priliku da postavite jasna pravila u domu ili odnosima koji su vam bliski, čime štitite svoju emotivnu stabilnost. Na poslu može doći do kratkotrajnog zastoja, ali ga koristite da se bolje organizujete. U ljubavi je naglašen osećaj odgovornosti i brige, ali se trudite da ne preuzimate sve na sebe. Obratite pažnju na ishranu u večernjim satima.

LAV

Dnevni horoskop za 25. april 2026. godine kaže da danas dobijate više prostora da se izrazite, bilo kroz posao, javni nastup ili društvene mreže. Vaša reč i stav privlače pažnju. Na poslu možete da dobijete priliku da preuzmete vođstvo u manjem projektu. U ljubavi vas prati pojačana želja za flertom i igrom. Energija je u porastu, ali pazite da je ne trošite na rasprave.

DEVICA

Danas se vraćate nekim neodgovorenim porukama, starim obavezama ili zaboravljenim rokovima i uspevate da ih stavite u red. Na poslu je naglašena tačnost i preciznost, ali ne preterujte sa samokritikom. U ljubavi vam prija iskrena, konkretna komunikacija bez uvijanja. Obratite pažnju na napetost u ramenima i vratu.

VAGA

Dnevni horoskop za 25. april 2026. godine donosi vam situaciju u kojoj postajete svesni koliko ste napredovali u sposobnosti da kažete “ne”. Na poslu su moguće manje oscilacije u raspoloženju kolega, ali vi uspevate da održite balans. U ljubavi se javlja potreba za pomirenjem ili lepim iznenađenjem. Jačajte imunitet.

ŠKORPIJA

Danas osećate pojačanu intuiciju i lako naslućujete šta se dešava “iza kulisa”. To vam pomaže da se bolje postavite u važnom razgovoru ili dogovoru. Na poslu ne žurite sa otkrivanjem svojih planova. U ljubavi vam je važna iskrenost više nego inače, intuitivno osećate svaku neusklađenost. Prijao bi vam trenutak povlačenja u tišinu.

STRELAC

Danas se aktivira vaš društveni život, pa pozivi, poruke, predlozi za susrete ili zajedničke projekte mogu da dolaze sa više strana. Na poslu vam koristi timska energija i podrška okoline. U ljubavi vam više prijaju opušteni susreti i iskren smeh nego teški razgovori. Obratite pažnju na kolena i izbegavajte preterivanje u fizičkim aktivnostima.

JARAC

Danas ste fokusirani na postizanje vidljivih rezultata, želite da imate konkretan dokaz da vaš trud ima smisla. Na poslu možete da dobijete zadatak koji vam omogućava da pokažete svoju pouzdanost i organizovanost. U ljubavi ste ozbiljniji, ali i spremniji da preuzmete inicijativu po pitanju budućnosti odnosa. Zdravlje stabilno, ali ne preskačite obroke.

VODOLIJA

Danas vam je potrebna mentalna sloboda, svaka vrsta pritiska ili kontrole može da izazove kontraefekat. Na poslu ste najkreativniji kada vam se dozvoli da sami odaberete pristup. U ljubavi se javlja želja za iskrenim razgovorom bez maski, ali i prostorom za lične potrebe. Kretanje i promena okruženja dobro utiču na vaše raspoloženje.

RIBE

Dnevni horoskop za 25. april 2026. godine kaže da danas osećate potrebu da se suočite sa jednom brigom umesto da je potiskujete. Kada je izgovorite, deluje manja. Na poslu se jasnije odvajaju vaše obaveze od tuđih i lakše postavljate granice. U ljubavi prestajete da čitate između redova i pitate direktno ono što vas zanima. Moguća pojačana potreba za snom i mirom.

Facebook komentari