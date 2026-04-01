Pucnjava na Sedreniku: Ranjena su braća Nihad i Nedim Livnjak

Objavljeno prije 1 sat

Dvije povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu, gdje se utvrđuje stepen njihovih povreda

U pucnjavi koja se večeras dogodila u sarajevskom naselju Sedrenik ranjena su braća Nihad i Nedim Livnjak, potvrđeno je za portal “Avaza”.Kako je ranije potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, dvije povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu, gdje se utvrđuje stepen njihovih povreda,piše Avaz

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok se policijski službenici nalaze na terenu i poduzimaju potrebne mjere.

Prema saznanjima portala “Avaza”, policija traga za Almerom Inajetovićem koji se dovodi u vezu s ovom pucnjavom u naselju Sedrenik,piše


