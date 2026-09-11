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VIKEND HOROSKOP za 11.–13. SEPTEMBAR: Stiže snažan talas strasti, ali OVAJ znak mora brzo reagovati!

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Objavljeno prije 44 minute

Astrološki vikend pred nama (od petka 11. do nedjelje 13. septembra 2026.) obilježen je snažnim energijama novog početka.

 Shutterstock / STEKLO

Ulazak Venera u Škorpiju donosi emotivni intenzitet i duboke razgovore, dok Mjesec u Vagi naglašava potrebu za odmorom, estetikom i društvenim okupljanjima.

Prognoza za sve horoskopski znake za vikend 11.–13. septembar:

Ovan: Subota donosi priliku za opuštanje, ali nedjelja traži da se posvetite obavezama koje ste odgađali. U ljubavi vas očekuje iznenadni, strastveni impuls.

Bik: Finansijska pitanja dolaze na dnevni red. Vikend iskoristite za regeneraciju i izbjegavajte impulzivnu kupovinu. Partner traži iskrenost.

Blizanci: Društveno najaktivniji znak ovog vikenda. Očekuju vas spontani pozivi i zabavni susreti. Nedjelju ostavite za odmor doma.

Rak: Fokus je na privatnom životu i toplini doma. Savršen vikend za boravak s porodicom ili dragom osobom, daleko od poslovnog stresa.

Lav: Pun energijom i samopouzdanjem, plijenit ćete pažnju gdje god se pojavite. Dobar trenutak za kraći vikend izlet ili druženje.

Djevica: Osjećate olakšanje i novu motivaciju. Vikend donosi odličan balans između praktičnih obaveza i vremena posvećenog sebi.

Vaga: Ulazak Mjeseca u vaš znak donosi vam šarm, popularnost i sjajno raspoloženje. Prihvatite poziv za izlazak u subotu navečer.

Škorpija: Venera u vašem znaku pojačava vašu privlačnost i mističnost. Očekujte emotivno intenzivan vikend i duboke razgovore.

Strijelac: Potrebno vam je punjenje baterija. Provedite vikend u prirodi ili u krugu najužih prijatelja bez velikih obaveza.Jarac: Prijateljski odnosi i društveni život dolaze u prvi plan.

Neko iz vašeg okruženja može vam dati odličnu ideju za budućnost. Vodolija: Vikend donosi potrebu za odmakom od rutina. Izbjegavajte teške teme i posvetite se hobijima koji vas opuštaju.

Ribe: Intuicija vam je na vrhuncu. Vikend donosi romantične i nadahnjujuće trenutke, posebno ako planirate privatno druženje udvoje.


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