Spominje se deset miliona dolara: Ko je pomogao u hapšenju Ratka Mladića

Vekarić je za “Danas” rekao da nikada nije izjavio da je Vučić, dok je bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke (SRS), dostavljao informacije o Mladiću.

Pojedini tabloidi prenijeli su tvrdnje Predraga Popovića, dugogodišnjeg Vučićevog saradnika i bivšeg urednika dnevnog lista “Pravda”, prema kojima je “Vučić pomagao u potrazi za Mladićem”. U tim navodima se spominje i pitanje “ko je dobio 10 miliona dolara za hapšenje generala Mladića”.

Vekarić je te tvrdnje odbacio, ocijenivši ih kao “političke podmetačine i obračune” u kojima, kako je naveo, ne želi učestvovati.

“Moram zarad istine demantovati da je Vučić ikada dolazio kod mene i donosio navodno neke podatke o Mladiću. To jednostavno nije tačno”, rekao je Vekarić.

Na pitanje kako je došlo do hapšenja Mladića, Vekarić nije želio govoriti zbog postupaka koji su trenutno u toku.

“Mogu samo reći da smo odradili odličan posao u vezi s Mladićem. Trenutno vodim predmet Srebrenica sa deset okrivljenih u Srbiji i zbog tog postupka ne mogu komentarisati ništa u vezi s Mladićem”, rekao je Vekarić.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba bivše Vojske Republike Srpske, 2021. godine pravosnažno je osuđen pred Međunardonim sudom u Hagu da doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te drugih brojnih zločina počinjenih u ratu u Bosni i Herecgovini u periodu od 1992. godine do kraja 1995.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina u Srbiji, nakon 16 godina skrivanja od pravosudnih institucija. Uhapsila je Bezbjednosno-informativna agencija (BIA) Srbije u koordiniranoj akciji sa službom za otkrivanje ratnih zločina i policijom, prenose Vijesti

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