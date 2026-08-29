Spremite se za vremenski preokret: U BiH danas pljuskovi s grmljavinom

Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada.

Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra,pišu Vijesti

Zbog grmljavinskog nevremena izdato je žuto upozorenje za veći dio BiH, dok je za regije Mostara i Livna izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.

Najniža jutarnja temperatura zraka će biti većinom između 17 i 23°C, na jugu do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 38°C.

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