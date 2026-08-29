PIO/MIO: Važna obavijest za korisnike porodične penzije

U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije/djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su obavezni dostaviti dokaz o redovnom školovanju/školsku potvrdu za školsku 2026./2027. godinu.O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju/školske potvrde korisnici porodične penzije obaviješteni su i pisanom porukom na isplatnom čeku za isplatu penzije za 8/2026. godine, navodi se u saopćenju.

Za djecu/korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra 2026. godine, dok djeca/korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra 2026. godine.

Iz Zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života.

Dokaz o redovnom školovanju/školsku potvrdu potrebno je dostaviti u najbližu ispostavu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranjeVijesti

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