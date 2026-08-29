Jovo Lukić briljirao: Dao dva gola, prvi iz gotovo nemogućeg ugla

Lukić je posebno oduševio prvim pogotkom, koji je postigao u 11. minutu utakmice sedmog kola rumunske Superlige.

Petrolul je poveo već u trećem minutu preko Alehandra Brana Floresa, ali je samo osam minuta kasnije uslijedio potez bh. reprezentativca o kojem se priča u Rumuniji.

Pogodio iz gotovo nemoguće pozicije

Golman Petrolula Lukas Zima izašao je iz kaznenog prostora i pokušao glavom da izbaci loptu, ali ju je praktično servirao Lukiću.

Napadač BiH našao se uz samu aut-liniju i iz izuzetno teškog ugla uspio da pošalje loptu u nebranjenu mrežu za 1:1. Rumunski mediji njegov pogodak opisuju kao spektakularan i postignut iz gotovo nemoguće pozicije.Petrolul je u 34. minutu ponovo poveo preko Roberta Đerdee, a Dan N’Lundulu je početkom drugog poluvremena povećao prednost gostiju na 3:1,pišu Nezavisne

https://x.com/BhLive/status/2093404531920883989

Lukić ponovo pogodio

Lukić se, međutim, nije zaustavio na jednom golu.

U 55. minutu ponovo je zatresao mrežu Petrolula. Poslije asistencije Dana Nistora, bh. reprezentativac bio je najviši u kaznenom prostoru i udarcem glavom smanjio rezultat na 3:2.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa je Petrolul slavio sa 3:2 na gostovanju u Klužu.

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